Жители Петрозаводска задаются вопросом, для чего нужна эвакуация машин по средам

В одном из городских пабликов появилась анонимная жалоба.

В паблике Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск появилась публикация от анонимного жителя, который выразил недовольство уборкой на улице Энтузиастов и эвакуацией машин по средам.

«Здравствуйте. Опять в этом году не могут поделить, кто убирает улицу Энтузиастов. В этоге не проехать нормально, все в каше.

Для чего нужна эвакуация машин по средам?», — гласит текст сообщения.

Очевидец приложил фото.

Напомним, по средам стоянка транспорта также запрещена на набережной Ла-Рошель.