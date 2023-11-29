Жители Петрозаводска задаются вопросом, для чего нужна эвакуация машин по средам

В одном из городских пабликов появилась анонимная жалоба.
В паблике публикация от анонимного жителя, который выразил недовольство уборкой на улице Энтузиастов и эвакуацией машин по средам.появилась
«Здравствуйте. Опять в этом году не могут поделить, кто убирает улицу Энтузиастов. В этоге не проехать нормально, все в каше.
Для чего нужна эвакуация машин по средам?», — гласит текст сообщения.
Очевидец приложил фото.
Напомним, по средам стоянка транспорта также запрещена на набережной Ла-Рошель.
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