Жители Петрозаводска завтра смогут сдать вторсырьё на переработку

"Сбормобиль", "Металлмобиль" и "Компост-мобиль" 17 ноября проедут по столице Карелии, сообщили в мэрии.

Как рассказали в пресс-службе администрации, традиционно в третье воскресенье месяца волонтёры примут у горожан вторсырье. В "Сбормобиль" можно будет сдать макулатуру, пластик и стекло. В "Металлмобиль" – металлические отходы. "Компост-мобиль" примет на переработку органику.

К раздельному сбору мусора приобщается всё больше жителей карельской столицы. 80% вырученных средств идёт на помощь бездомным животным. Помимо этого, участники сами могут передать продукты длительного хранения и хозяйственные товары для Первого общественного приюта. Также активисты начали сотрудничать с благотворительным проектом "Теплообмен".

Передвижные пункты приёма останавливаются во всех районах города, поэтому заранее ознакомьтесь с маршрутом, чтобы выбрать удобное время и место для участия в акции. Обязательно прочитайте правила приёма отходов и передачи помощи в пабликах "Сбормобиль" и "Компост-мобиль".