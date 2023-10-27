«Вот в такой воде моемся, вернее, пачкаемся», - пожаловались жители Петрозаводска

В карельской столицы и ближайших пригородах местные жители оказались недовольны качеством воды.

В группе «Ключевая | новости района» появился пост местной жительницы, к которому прилагалось фото набранной ванны.

«На верхней Ключевой вот в такой воде моемся, вернее, пачкаемся… Ну это еще, куда не шло, подумаешь прыщи и раздражение… Но мы же и пьем такую. Даже через фильтр проходя, вода не меняет свой цвет! Это как? Это что вообще течет с крана? Администрация, ау», — написала в паблике жительница Ключевой.

Фотография ванны с ещё менее чистой водой была размещена в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск». Как уточнили в группе, подобная картина уже месяц наблюдается в Заозерье.