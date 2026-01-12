Жители Петрозаводска жалуются на непроходимые тротуары

Петрозаводчане жалуются на неудовлетворительную уборку тротуаров в городе.

В редакцию «Столицы на Онего» обратились жители Старой Кукковки, в частности улицы Рылеева и Щербаковского переулка. Они жалуются на недоступную среду в зимний период. После обильных снегопадов тротуары и подъездные пути к остановкам общественного транспорта превращаяются в полосу препятствий.

— Я мама пятерых детей разных возрастов и вынуждена пробираться с ними сквозь сугробы по колено, чтобы добраться до остановки. С годовалым ребёнком в санках это сделать очень трудно, особенно когда рядом четырёхлетний, который восстанавливается после операции на опорно-двигательном аппарате. Школьники сами протаптывают тропу, но мы не одни: здесь ходят пенсионеры и дети в спецшколу на улице Щербакова, — написала мама пятерых детей.

По словам горожан, проблема носит системный характер. Грейдер, который чистит центральную улицу Щербакова, мог бы, по их мнению, продолжить маршрут по прямой до железнодорожного переезда и обратно, захватив улицу Рылеева и Щербаковский переулок. Однако этого не происходит.

— Летом дорога здесь широкая, но зимой она становится непреодолимой. Мы сами чистим участки после грейдера, если он не прошёл, но неужели и весь Щербаковский переулок от Рылеева до переезда мы должны убирать сами? За что мы тогда платим управляющей компании? — спрашивает жительница.

На качество уборки тротуаров жалуются и жители других микрорайонов. В паблике городской администрации в ВК множество вопросов от недовольных людей.

— Остановка у Хлебокомбината вся завалена, расчищала сама ногой, чтоб ребенка-инвалида посадить на маршрутку.— Балтийская проезд тротуар не убран!!!— Выходы на пешеходные переходы на Ключевой не вычищены!!! Около 33 школы и Фока — огромный бугор. Почему дороги чистят и не убирают на пешеходных переходах? В прошлом году так же было. Надо звонить, писать, снова звонить и только после этого убирают снег. Такая своеобразная «забота» администрации Петрозаводска в том числе о детях на пешеходных переходах.— Скажите, пожалуйста, почему не обслуживается дорога по ул Роберта Рождественского, тратуар завален, дети идут в школу по проезжей части по колено в колее так и до беды не далеко, примите меры. Что за издевательство?— Здравствуйте, почему тротуар на ул Хейкконена напротив мебельного магазина (Лососинское шоссе 37, Хейкконена 39) убирают только после многократных обращений? Он не входит в контракт? Ежегодно его заваливают снегом после уборки дороги и не расчищают потом. Люди идут на остановку по колее от машин.

В мэрии комментируют, что работа по уборке города идет круглосуточно. Контроль осуществляет прокуратура Карелии. Прокурорам поручено незамедлительно добиваться устранения нарушений закона и оперативно принимать меры реагирования, в том числе превентивного характера. По вопросам и замечаниям по дорогам и работе техники можно обращаться по телефону +7(8142) 59-99-89.