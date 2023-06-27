Жители Петрозаводска жалуются на опаснейшее растение на детской площадке (ФОТО)

Петрозаводчанка заметила, что меры, принятые против опасного сорняка, не помогли.

Жительница карельской столицы рассказала в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» о растущем на детской площадке на улице Пограничная борщевике.

По словам петрозаводчанки, она уже жаловалась в мэрию на этот куст, и в Госкомитете по жилищному надзору отчитались, что скосили его. Но есть один нюанс.

«Госкомитет отчитался что куст скосили. НО… Борщевик нельзя скашивать, его необходимо выкапывать, либо травить химикатами! Прошло 2 недели, куст снова вырос! Это опаснейшее растение! Его сок вызывает ожоги, которые остаются на всю жизнь!», — объяснила жительница города.

Ранее жители Кукковки стали бить тревогу из-за выросшего под их окнами борщевика.