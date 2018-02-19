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Новости. Общество
07:15, 19 Февраля 2018

Жители Петрозаводска жалуются на слишком горячие батареи

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Петрозаводчане, живущие в центре города, изнемогают от невыносимой жары в квартирах.

В паблике "Подслушано в ПТЗ" жительница Петрозаводска обратилась к представителям ресурсноснабжающей организации с просьбой убавить "градус". До батарей в квартирах в домах в центре города не дотронуться.

"Уважаемые тепловики, вы решили к концу отопительного сезона истратить все запасы, рассчитанные на долгую холодную зиму?!? Все окна открыты, температура в квартире +25 градусов, до батарей не дотронуться. Такая же ситуация у родителей. Живем в центре", - пишет жительница Петрозаводска в паблике.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-02-19 09:01:21
Ватники всегда отличались тупостью
Екатерина Вонакова
2018-02-19 08:42:00
живу на первомайском проспекте батареи чуть теплые нам бы добавили тепла а то вспотеть не можем!!!!
mobikk
2018-02-19 07:40:04
"Долгая" зима подходит к концу, вот и дожигают остатки топлива))
Гость
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