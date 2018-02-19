Жители Петрозаводска жалуются на слишком горячие батареи

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Петрозаводчане, живущие в центре города, изнемогают от невыносимой жары в квартирах.
В паблике "Подслушано в ПТЗ" жительница Петрозаводска обратилась к представителям ресурсноснабжающей организации с просьбой убавить "градус". До батарей в квартирах в домах в центре города не дотронуться.
"Уважаемые тепловики, вы решили к концу отопительного сезона истратить все запасы, рассчитанные на долгую холодную зиму?!? Все окна открыты, температура в квартире +25 градусов, до батарей не дотронуться. Такая же ситуация у родителей. Живем в центре", - пишет жительница Петрозаводска в паблике.
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