Жители Петрозаводска жалуются на слишком горячие батареи

Петрозаводчане, живущие в центре города, изнемогают от невыносимой жары в квартирах.

В паблике "Подслушано в ПТЗ" жительница Петрозаводска обратилась к представителям ресурсноснабжающей организации с просьбой убавить "градус". До батарей в квартирах в домах в центре города не дотронуться.

"Уважаемые тепловики, вы решили к концу отопительного сезона истратить все запасы, рассчитанные на долгую холодную зиму?!? Все окна открыты, температура в квартире +25 градусов, до батарей не дотронуться. Такая же ситуация у родителей. Живем в центре", - пишет жительница Петрозаводска в паблике.