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Новости. Политика
13:10, 24 Июня 2018

Жители Питкяранты показали всей Карелии, как нужно бороться за свои права

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Социальная сфера уничтожается по всей Карелии, но не везде люди готовы этому сопротивляться.

В Карелии на прошлой неделе прошел митинг против уничтожения социальной сферы в городе Питкяранта, где чиновники правительства задумали закрыть родительное отделение в больнице, прекратили прием абитуриентов в филиал колледжа, а также не смогли обеспечить финансированием Дом культуры, который прекратил работу из-за нарушений правил пожарной безопасности.

"Ситуация эта назревала давно. Она накапливалась, как критическая масса, - сказала на митинге жительница города Татьяна Воронина. – А закрытие родильного отделения эту критическую массу переполнило. Как обычно, власть предпочла не заметить, не предотвратить и не остановить факт закрытия. На протяжении нескольких лет такой оптимизации жители города благожелательно и с согласием воспринимали все преобразования. Люди, то ли к счастью чиновников, то ли по своей доброй наивности верили и продолжали надеяться и уповать, что городу, а значит, и горожанам хотят добра. Итоги встречи в администрации с замиинистра здравоохранения, куратором района не удовлетворили молодых женщин. Меня тоже взволновала новость о закрытии, и я понимаю его последствия. Сегодня, как женщина зрелого возраста, я обеспокоена, что буду лишена возможности и доступности приема у врача-гинеколога. Нам оставляют одного врача на целый район. Мы находимся в роли просителей медицинской милости, причем на платной основе. При обращении вне места проживания обслуживание начинается у медицинской кассы. Наша Питкяранта и ее жители имеют право на полноценное медицинское обслуживание по месту жительства, закрепленное законом, который называется "Конституция". Я люблю Питкяранту и хочу, чтобы у жителей этого города было будущее".

Подробнее читайте в нашем репортаже. 

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