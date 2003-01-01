Жители Питкяранты рассказали о массовой гибели форели в одном из хозяйств района

О массовой гибели форели в Питкярантском районе сообщили жители в соцсетях. В Минсельхозе факт гибели рыбы подтвердили.
В паблике «Питкяранта life» появились фотографии садков с мертвой форелью. Причем речь даже не о десятках рыбы.
— Из-за аномальной температуры воды в заливе Рауталахти массово погибла садковая форель. Ущерб причинен не только ферме, но и прежде всего воде, — рассказал автор сообщения.
В Минсельхозе Карелии рассказали, что похожая ситуация не в одном, а нескольких рыбоводных хозяйствах, расположенных в Ладожском озере на территории республики Карелия
— Наблюдается повышенный отход форели в садках. Причиной тому послужила установившаяся в июле аномально жаркая, солнечная погода, которая привела к экстремальному прогреву воды и снижению содержания растворенного кислорода, — говорится в сообщении ведомства.
Выращиваемая на предприятиях форель является холодолюбивой рыбой, пояснили в ведомстве, и при температуре воды более +22 С° ее перестают кормить. Соответственно, уже почти месяц форель в садках рыбоводы не кормят, ждут понижения температуры.
Согласно действующим нормам и правилам, рыбоводческие хозяйства обязаны соответствующим образом вылавливать и утилизировать погибшую рыбу. О фактах нарушений необходимо сообщать в Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора. Основанием для организации внеплановой проверки является письменное обращение гражданина (или организации), направленное в адрес контролирующего органа, уточнили в ведомстве.