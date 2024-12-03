Жители Пятого поселка в Петрозаводске пожаловались на кромешную тьму

Горожане ходят на родник и не видят друг друга в темноте.
Жители Пятого поселка в карельской столице ходят с работы домой, а также на родник за водой в кромешной темноте. Они поделились фотографиями в паблике Живой Петрозаводск.
«Скажите, пожалуйста, куда обратиться чтобы установили освещение? Пересечение улиц Боровой и Беломорской. Люди ходят на родник, их не видно совсем. Район Пятый поселок», — пожаловался петрозаводчанин и задал риторический вопрос в посте.
Ранее мы писали о том, что горожане пожаловались на кромешную тьму в районе Ключевая.
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