Жители Пятого поселка в Петрозаводске пожаловались на кромешную тьму

Горожане ходят на родник и не видят друг друга в темноте.

Жители Пятого поселка в карельской столице ходят с работы домой, а также на родник за водой в кромешной темноте. Они поделились фотографиями в паблике Живой Петрозаводск.

«Скажите, пожалуйста, куда обратиться чтобы установили освещение? Пересечение улиц Боровой и Беломорской. Люди ходят на родник, их не видно совсем. Район Пятый поселок», — пожаловался петрозаводчанин и задал риторический вопрос в посте.

Ранее мы писали о том, что горожане пожаловались на кромешную тьму в районе Ключевая.