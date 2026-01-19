Стало известно, когда в дома на Кукковке вернется тепло

Жители части домов на Кукковке продолжают жаловаться на отсутствие тепла в квартирах после воскресной аварии на теплосетях.

Основная причина — воздушные пробки в системах отпления, сообщают коммунальщики. Решить эту проблему коммунальщики обещают до конца дня. Вопрос подключения квартир был поднят сегодня, 20 января, во время совещания, посвященного развитию инфраструктуры и ЖКХ Петрозаводска.

— Вчера управляющие компании стали получать сообщения по поводу того, что в многоквартирных домах отсутствует тепло. 8 управляющих компаний отрабатывают по данным заявкам. УК «Мастер-ремонт» уже отработала более 300 заявок. Остальные — 21 заявку. На сегодняшний день проблема остается. Это участок микрорайона, который расположен между улицей Ровио, Карельским проспектом, Лыжной и улицей Торнева. Здесь примерно 10 домов. Управляющие компании обещают за сегодняшний день устранить проблемы и подать тепло, — сообщил руководитель Госкомитета по жилнадзору Григорий Вертинский.



— Я прошу этот вопрос держать на жестком контроле. Находитесь там, пока последняя воздушная пробка не устранена, чтобы вас там видели. Это придаст интенсивности этой работе. Создайте небольшой штаб. Ситуацию нужно до конца дня доработать. В ближайшие часы начнет понижаться температура. Надо более плотно организовать работу. В 9 вечера жду доклад, — подчеркнул глава Карелии.

Напомним, в ночь на воскресенье было отключено теплоснабжение в микрорайоне Кукковка. Без тепла и горячей воды остались жители двух сотен домов, а также воспитанники Петрозаводского президентского кадетского училища. Как сообщили коммунальщики, произошло повреждение магистральной теплосети. Для безопасного проведения ремонтных работ с 01:00 было отключено теплоснабжение. Без тепла и горячей воды остались жители двух сотен домов и воспитанники Петрозаводского кадетского училища.

В компании уточнили, что труба, получившая повреждение, имеет высокую степень износа — более 80%. Ее не меняли 45 лет, она была проложена в момент создания микрорайона. Его полная модернизация уже запланирована в рамках инвестиционной программы на 2027 год. К повреждению привело резкое потепление, оно создало критическую нагрузку и привело к излому. На трубе появилась трещина длинною 30 см. Ситуацию под контроль взяли городские и республиканские чиновники. Работы по устранению аварии завершились менее чем за сутки.