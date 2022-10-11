Жители поселения в Карелии остались без уличного освещения после изменения статуса трассы

Жители Шуйского сельского поселения осенью столкнулись с неожиданной проблемой.

В Шуйском сельском поселении перестали гореть фонари. Проблема коснулась, прежде всего, участков вдоль центральных улиц населенного пункта, бывших ранее частью федеральной трассы.

С редакцией «Столицы на Онего» связалась жительница станции Шуйская, входящей в состав поселения. Она и рассказала об отсутствии света на улицах поселения. Причиной, по ее словам, являлось то, что власти не могли поделить линию освещения вдоль трассы. После перевода трассы из федеральной собственности в региональную линия осталась безхозной, и надо было решать, кто будет платить за свет. Как объяснила жительница Шуйской, ранее электроэнергию оплачивала администрация поселения, но начиная с этой осени платить поселение перестало. А региональный оператор также не взял линию «под свое крыло». В результате жители остались без света. Особенно опасная ситуация сложилась со школьниками — их забирал в другой поселок и привозил обратно автобус, но до него детям приходилось идти зачастую в полной темноте.

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