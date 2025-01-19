Жители поселка Кааламо снова остались без воды

Второй день на сетях водоснабжения устраняют аварию.

Специалисты планируют устранить аварию до 14.00 на водопроводных сетях в Кааламо. Об этом сообщили в паблике Администрация Сортавальского округа.

«Замена водовода была запланирована на май 2025, но, к сожалению, он вышел из строя раньше. К 14:00 планируется устранить последствия аварии, после чего будет производиться наполнение центральной системы водоснабжения. Ориентировочно к 15:00–16:00 возобновят подачу воды в дома», — сообщили в администрации округа.

Ликвидацию араварии контролирует глава округа. Ремонт выполняет Сергей Плотников, отметили в паблике. Также в администрации округа напомнили, что в поселке Кааламо проводят капитальный ремонт всей системы водоснабжения. Программа капремонта рассчитана на два года. После модернизации системы будут исключены всевозможные аварии на системе водоснабжения, а жители поселка получат качественную воду.

Ранее сообщали о том, что коммунальная служба получила штраф в размере тридцати тысяч рублей за перерывы в подаче холодной воды в поселке Кааламо.