Жители поселка Карелии отсудили Лоухское озеро у форелеводов

Жительница поселка Плотина отстояло озеро Лоухское от форелеводов.

Судья Верховного суда Карелии Наталья Иванова удовлетворила сегодня иск жительницы посёлка Плотина Ольги Глазуновой, которая потребовала отменить приказ республиканского министерства сельского и рыбного хозяйства о создании рыбоводного участка на озере Лоухское.

Приказ признан недействующим, однако судебное решение пока не вступило в законную силу.

"Мы довольны этим решением. Мы шли к этому упорно и надеялись", - заявила Ольга Глазунова сразу после оглашения резолютивной части решения суда.

Подробнее о борьбе местных жителей за право пить чистую воду, читайте в материале «Московского комсомольца в Карелии».