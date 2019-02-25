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Новости. От читателей
06:40, 25 Февраля 2019
фото: администрация Петрозаводска

Жители поселка Карелии просят защитить их от агрессивных бездомных собак

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В поселке Чална Пряжинского района Карелии жители боятся выходить на улицу из-за своры бродячих собак, хозяйничающих во дворах.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились жители поселка Чална и попросили помочь достучаться до властей.

"Люди обращались к главе сельского поселения с просьбой отловить и поместить собак в приют, но реакции нет, - пожаловались активисты из Чалны. – Родители переживают за детей, в период, когда собаки начинают гулять, кобели очень агрессивные. Был случай, что собака бездомная накинулась на мужчину в подъезде".

В своем коллективном обращении к главе Чалнинского сельского поселения люди рассказали, что в поселке Чална на улице Светлой на территории домов №№8, 18, 20 и 22, а также на перекрестке улиц Лесная и Новая разгуливает стая бездомных собак, часто ведут себя агрессивно.

"Вечером 17 июня 2018 года во дворе дома №22 по ул. Светлая стоял жуткий лай и писк, - написали чалнинцы, - стая из 15 собак загрызла собаку, даже страшно представить, что они могут сделать с нашими детьми! Круглыми сутками стоит лай, в том числе и в ночное время. Залезают в мусорные контейнеры, растаскивают отходы. Когда стая собак на детской площадке, дети залезают куда повыше, лишь бы не достали. Бездомные псы являются разносчиками опасных болезней, многие из них смертельны. Заразиться можно, даже просто покормив бродячего пса, а ведь многие собаки свободно контактируют с людьми. В качестве туалета бездомные животные часто используют детские песочницы, что впоследствии делает их непригодными для посещений детьми".

Авторы и подписавшиеся под обращением жители Чалны просят местные власти принять меры по отлову собак, создающих угрозу безопасности жителей поселка.

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