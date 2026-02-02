Жители посёлка Ладва-Ветка сообщили о выходе волка к домам

Местных жителей предупредили об опасности.
В посёлке Ладва-Ветка Прионежского района местные жители заметили волка вблизи жилой застройки. Информация о хищнике на улице Заречной была оперативно распространена в закрытом чате жителей и направлена в Министерство природных ресурсов и экологии Карелии.
— Вчера поздно вечером на ул. Заречная был замечен волк. Ушёл в лес. Закрывайте собак, — предупредила местная жительница Наталья О.
Это не первый случай выхода хищников к населённым пунктам в Карелии. Ранее мы рассказывали о нападении волков в Питкяранте, где одна собака была утащена, а другую хозяевам удалось отбить.
Специалисты рекомендуют жителям быть бдительными: не оставлять домашних животных без присмотра, особенно в вечернее и ночное время, и незамедлительно сообщать о подобных случаях в профильные ведомства.