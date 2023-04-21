Жители поселка на юге Карелии простились с контрактником, погибшим на СВО (ФОТО)

В Сортавальском районе Карелии простились с 50-летним с младшим сержантом Александром Кротом.

В субботу, 24 июня, в поселке Кааламо простились с младшим сержантом контрактной службы Александром Васильевичем Кротом.



Об этом сообщила в соцсети депутат Заксобрания Карелии Татьяна Тишкова.



«Погиб в ходе специальной военной операции 13 июня. Ему было 50 лет. Искренние слова соболезнования жене, родственникам, друзьям и близким», - написала депутат.











Напомним, ранее о гибели младшего сержанта сообщал глава республики Артур Парфенчиков.