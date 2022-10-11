Жители поселка на самом севере Карелии занимаются благоустройством в конце ноября (ФОТО)

В Лоухском районе продолжаются работы по проектам территориального общественного самоуправления.
В поселке городского типа Чупа продолжают выполнять проекты местного ТОС по обустройству зоны отдыха на улице Вокзальная и спуска вдоль Северной улицы.
Работы подрядчик проводит в снегу. Они должны быть выполнены в срок до 30 ноября.
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