Жители поселка на севере Карелии: «Мы живем! Даже если 100 человек и мало учеников»

В поселке Плотина возмутились словами главы республики о том, что на населенном пункте придется «поставить крест», если там не появится форелевое хозяйство.

Жители карельского поселка Плотина намерены собраться 7 февраля на новую встречу, чтобы выступить против размещения форелевого хозяйства на озере Лоухское, которое является для них источником питьевой воды. После прошлого собрания, которое состоялось 19 января, глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что на поселке придется «поставить крест», если в нем не появится новых предприятий. Как отметил Парфенчиков, в Плотине осталось около ста жителей, а в местной школе учатся всего семь детей.

«Мы живем! Даже если сто человек, и мало учеников, – ответила губернатору в соцсетях одна из местных активистов Елена Иванова. – Вы не слышите, что вам говорят. Мы против разведения форели на нашем озере Лоухском!».

Читайте подробнее о ситуации в статье «На пути форелеводов встала Плотина».