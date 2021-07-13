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Жители поселка спасали лес от пожара на острове в Приладожье Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
07:50, 14 Июля 2021
фото: «Импилахти. Краеведческий клуб «Оберег» в ВК

Жители поселка Импилахти приняли участие в тушении пожара на острове Хауккасаари.

В минувший вторник, 13 июля, добровольцы пытались спасти лес от пожара, который вспыхнул на острове Хауккасаари в Петровском заливе. Об этом сообщают в паблике «Импилахти. Краеведческий клуб «Оберег».

«Огромное спасибо этим неравнодушным людям, бросившим все свои дела, потратившим свои деньги и на тридцатиградусной жаре в дыму, с тяжеленными шлангами, спасали от гибели лес», - пишут в паблике.

Пожар бушевал на острове уже в понедельник. Причина возгорания - оставленный костер. Площадь пожара составила 12 гектаров. В тушении лесного пожара принимали участие добровольцы и лесные пожарные.

Ранее в Суоярвском районе, где полыхали лесные пожары, сняли режим ЧС после дождей.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-07-14 08:27:59
Кто поджег лес на острове? Сами подожгли. Чужие там не ходят. Теперь будем умиляться и ахать, что потушили. Бестолочи.
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