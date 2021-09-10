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Жители поселка в Карелии против закрытия детсада из-за отказа работников вакцинироватья от ковида

Новости. Общество
14:27, 12 Сентября 2021
фото: © Правительство РК

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Родители детей в поселке Куркиеки Лахденпохского района Карелии обратились к властям республики с жалобой на возможное закрытие детского сада из-за отказа работников делать прививки от коронавируса.

Обращение размещено в группе «Лахденпохья — НАВСЕГДА!» в Контакте от имени родителе воспитанников детского сада «Журавлик».

«РОНО сообщило воспитателям, что д/с с 1 октября работать не будет в связи с отсутствием прививок от ковида у некоторых сотрудников — соответственно отсутствием ковидного паспорта… Все родители в недоумении и страхе, что им делать дальше, в октябре! Никто из родителей (можем собрать подписи, если это потребуется) не против, чтобы некоторые сотрудники работали не привитые», — говорится в обращении.

В этой же группе опубликован ответ министерства здравоохранения Карелии.

«Сотрудники образовательных организаций подлежат обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции, в противном случае подлежат отстранению от работы. В целом, работа в образовательных организациях относится к перечню работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями…и требует обязательного проведения профилактических прививок», — пояснили в Минздраве.

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Комментарии

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Козьма
2021-09-12 16:38:45
Сколько же идиотов вокруг .
Leopol'd
2021-09-12 15:32:37
Ведь что интересно, вакцинированный заболевает и заражает окружающих точно так же, как и невакцинированный. Т. е. отсутствием прививки он только себе вред наносит. Но благодаря РОНО этот вред будет нанесён и окружающим.
Кинокритик
2021-09-12 16:36:42
Leopol'd, это тебе на репетиции в театральном кружке рассказали ? :)
Кинокритик
2021-09-12 15:07:58
Предвыборные фейки .
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