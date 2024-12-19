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Жители поселка в Карелии своими руками благоустроили деревянные мостики

Новости. Благоустройство
08:00, 20 Декабря 2024
фото: © Администрация Ильинского сельского поселения / VK

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Администрация поселка выразила особую благодарность активистам за доброе дело.

Неравнодушные жители поселка Ильинский отремонтировали мостики, которые жизненно необходимы людям в населенном пункте. Об этом сообщили в паблике Администрация Ильинского сельского поселения.

Деревянные мостики находятся на улице Лесная. Реализовать задуманное местным жителям помогла администрация Ильинского сельского поселения. Благодарность за благоустройство поселка выразили Николаю Годареву, Юрию Нестерову, Ивану Лазареву, Алексею Шишкину. 

Мужчины разобрали и сделали новый деревянный мостик. Местная жительница Людмила Годарева вынесла весь мусор от разборки. Сергей Кукушкин для замены второго мостка доставил и установил бетонную плиту.

 

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