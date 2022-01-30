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Жители поселка в Карелии выиграли премию и купили оленей (ФОТО)

Новости. Общество
16:00, 30 Января 2022
фото: кадр с видео / страница ТОС

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Активисты из поселка Кестеньга заняли второе место в республиканском конкурсе «Лучшее ТОС – 2021» и на премию в размере 95 тыс. рублей купили сказочных оленей.

Выиграв республиканский конкурс, общественники ТОСа «Топозерье» в Кестеньге на совете решили потратить денежную премию на украшение площади посёлка к Новому году. Об этом они рассказали на странице ТОСа в соцсетях.

После опроса жителей для украшения купили новогодние светящиеся фигуры оленей. И хотя не успели их установить к самому празднику, решили, что впереди еще остается много дней, чтобы порадоваться светящимся фигурам.

Активисты поблагодарили за сотрудничество менеджера Волгоградского завода декора и администрацию Кестеньгского сельского поселения за организационные мероприятия по приобретению фигур. Отдельные слова благодарности сказали совету ТОСа «Топозерье» и инициативной группе за проделанную работу, а также Александру Павлову за доставку новогодних фигур из Петрозаводска.

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