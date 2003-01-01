Жители поселка Валдай снова остались без автобусного сообщения

Новый автобус начнет курсировать на неделю позже, чем планировалось.

Запуск автобусного рейса между поселком Валдай и Сегежей, который должен был состояться 5 ноября, вновь откладывается. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава Сегежского округа Рашид Бескембиров.

Проблема возникла из-за смены перевозчика — потребовалась дополнительная настройка оборудования спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС. Как выяснилось, технические работы займут больше времени, чем предполагалось изначально.

По словам Бескембирова, специалисты обещают завершить работы к 12-14 ноября. Только после этого автобус сможет выйти на маршрут. Глава округа принес извинения жителям и пообещал проинформировать земляков о завершении работ.

Напомним, состояние старого автобуса было неудовлетворительным: постоянные поломки и отмены рейсов. Для решения проблемы Сегежскому округу выделили более 3 миллионов рублей на покупку нового автобуса. Его купили. 10 сентября по маршруту «Сегежа-Валдай» отправился новый автобус, однако в октябре перевозки снова приостановили.