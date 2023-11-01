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Жители поселков и деревень в Карелии остались без вечерних рейсов автовокзала

Новости. Общество
11:34, 03 Ноября 2023
фото: Людмила Корвякова

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Жители небольших населенных пунктов жалуются на транспортную доступность.

Новое пригородное и междугородное расписание автовокзала Петрозаводска оставило пассажиров без шансов уехать в свои поселки после работы в городе. Например, в скорректированном расписании автобусов последний рейс в Вилгу поставили на 19.30.

Как пишет «Фактор News», для жителей деревни, которые работают в Петрозаводске и чей рабочий день заканчивается после 20.00, это стало настоящим ударом.

«При средней по Карелии зарплате в 30 тысяч рублей позволить себе каждый день возвращаться домой на такси – неоправданная роскошь. После многочисленных жалоб в различные инстанции: возмущенные жители обращались к главе Карелии, писали в Минтранс и даже планировали обращаться в прокуратуру, последний автобус до Вилги в расписании перенесли на позднее время – поставили его в 20.30, а предыдущий рейс перенесли на 19.00. Однако вилговцы считают это победой лишь на половину, так как рейс на 21.00 все же убрали», - пишет издание.

Подробнее о транспортных проблемах жителей поселков и деревень, и как объясняет отсутсвие рейсов Минтранс Карелии, читайте в материале «Фактор News».

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