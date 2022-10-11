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Жители поселков Карелии готовы защищать побережье Ладоги от частников

Новости. Общество
13:00, 13 Октября 2022
фото: © vokrug-ladogi.ru

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Жители Олонецкого района хотят придать побережью Ладожского озера статус особо охраняемой территории.

В пятницу, 14 октября, в Доме культуры поселка Ильинский пройдет собрание по вопросу придания побережью Ладожского озера статуса особо охраняемой территории. В олонецких пабликах местные жители распространяют обращение активистов, призывающих всех неравнодушных принять участие в этом мероприятии.

«У сильных мира сего есть огромное желание божественную красоту ладожского побережья превратить в туристическую мекку, сдав в аренду участки земельных угодий, прилегающих к Ладоге. Территория огромна: от Тулоксы до Питкяранского района, это около 30 км прекрасных пляжей…», — пишут в паблике «Подслушано в Олонце».

По мнению активистов, 14 октября решается судьба их любимых уголков Карелии. Они призывают жителей Ильинского, Нурмойлы, Тулоксы, Видлицы прийти на собрание.

«Если Вы заинтересованы в том, чтобы Ваши дети и внуки имели возможность отдыхать на прекрасных пляжах Ладожского озера, приходите сами, приводите друзей, скажите соседям. Сидеть на диване и рассуждать, возмущаться и негодовать, или соглашаться — это просто! Сложнее отложить все дела и прийти на собрание! Так давайте всем миром заступимся за нашу Ладогу», — говорится в обращении.

Как пояснили «Столице на Онего» в администрации Олонецкого района, никакой информации о сдаче в аренду территории побережья Ладоги в муниципалитет не поступало. Кроме того, у местных властей нет таких полномочий, поскольку это земли лесного фонда.

Как выяснилось, поводом для беспокойства жителей поселков стал запрос Министерства природных ресурсов и экологии Карелии о предоставлении участков вдоль Ладожского озера от деревни Устье Тулоксы в сторону Питкяранты. Он поступил в администрацию Ильинского сельского поселения, которое провело опрос среди местных жителей. Около 94 процентов респондентов высказались против предоставления участков на Ладоге.

«Вопрос о сдаче в аренду участков вдоль Ладоги на собрании 14 октября не стоит. Мы будем обсуждать вопрос о том, чтобы включить побережье Ладожского озера в особо охраняемые территории. Ждем всех на собрании», — сообщили «Столице на Онего» в администрации Ильинского сельского поселения.

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