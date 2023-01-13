Жители поселков на западе Карелии массово жалуются на холод в квартирах

Власти Муезерского района Карелии получают жалобы на отопление от жителей двух поселков.

По информации официального паблика властей Муезерского района, к ним поступают жалобы на холод в квартирах от жителей населенных пунктов Ледмозеро и Ругозеро. Вопрос чиновники вынесли 12 января на обсуждение межведомственной комиссии.



«Выявлен ряд причин возникшей проблемы, а именно – поставка топливных дров ненадлежащего качества на котельные, несоответствие утвержденных теплоснабжающей организацией ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» температурных графиков работы тепловых сетей на котельных с реальными погодными условиями в нашем районе, недостаточное оборудование котельных и др.», - говорится в сообщении паблика.



Районные власти решили предложить теплоснабжающей компании «КарелКоммунЭнерго» модернизировать котельные в районе, увеличить температуру горячей воды; создать запас качественных дров на случай критических ситуаций.