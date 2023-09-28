Жители Прионежья забили тревогу, заметив люк с зияющей дырой в крышке

Жители Карелии продолжают показывать опасные люки.

Фотография опасного для пешеходов люка — особенно в темное время суток — повилась в субботу, 30 сентября, в паблике «НОВАЯ ВИЛГА / Д. ВИЛГА / Д, ПОЛОВИНА. Доска объявлений».

Пользователи сети предупредили, что опасность подстерегает на улице Школьной, возле контейнерной площадки.

В комментариях уточнили, что информацию передали дежурному и поблагодарили неравнодушных жителей за бдительность.

На следующий день в паблике сообщили хорошую новость.

«Крышку люка заменили!» — написали в воскресенье, 1 октября, в паблике.

Ранее житель Петрозаводска показал опасный люк на обочине.