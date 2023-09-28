Жители Прионежья забили тревогу, заметив люк с зияющей дырой в крышке

Жители Карелии продолжают показывать опасные люки.
Фотография опасного для пешеходов люка — особенно в темное время суток — повилась в субботу, 30 сентября, в паблике «НОВАЯ ВИЛГА / Д. ВИЛГА / Д, ПОЛОВИНА. Доска объявлений».
Пользователи сети предупредили, что опасность подстерегает на улице Школьной, возле контейнерной площадки.
В комментариях уточнили, что информацию передали дежурному и поблагодарили неравнодушных жителей за бдительность.
На следующий день в паблике сообщили хорошую новость.
«Крышку люка заменили!» — написали в воскресенье, 1 октября, в паблике.
Ранее житель Петрозаводска показал опасный люк на обочине.
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