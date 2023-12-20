Жители Пудожа добились ремонта системы водоотведения после обращения в Госкомитет

Из-за протечки канализации в подвале дома обнаружили сырость и неприятный запах.
После обращения жителей многоквартирного дома в Госкомитет
Жительница дома № 40 по улице Полевая 2-й квартал в Пудоже сообщила о том, что из-за протечки канализации в подвале обнаружили сырость и неприятный запах.
В ходе проверки специалистами ООО «Стандарт Плюс» — организации, обслуживающей дом, выявили трещину раструба в месте стыков канализационных труб.
Обслуживающая организация провела замену части чугунных труб и соединений на ПВХ.
Как отметили в источнике, после проведения работ внутридомовая система водоотведения находится в исправном и работоспособном состоянии. Кроме того, в подвальном помещении провели мероприятия по дезинфекции.
На фото: до / после
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание