Жители Пудожа добились ремонта системы водоотведения после обращения в Госкомитет

Из-за протечки канализации в подвале дома обнаружили сырость и неприятный запах.

После обращения жителей многоквартирного дома в Госкомитет Карелии по жилищному надзору обслуживающая организация отремонтировала систему водоотведения в доме, сообщили в паблике комитета.



Жительница дома № 40 по улице Полевая 2-й квартал в Пудоже сообщила о том, что из-за протечки канализации в подвале обнаружили сырость и неприятный запах.



В ходе проверки специалистами ООО «Стандарт Плюс» — организации, обслуживающей дом, выявили трещину раструба в месте стыков канализационных труб.



Обслуживающая организация провела замену части чугунных труб и соединений на ПВХ.



Как отметили в источнике, после проведения работ внутридомовая система водоотведения находится в исправном и работоспособном состоянии. Кроме того, в подвальном помещении провели мероприятия по дезинфекции.

На фото: до / после