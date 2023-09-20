Жители Пудожского района проводят в последний путь земляка, погибшего на СВО

Во время специальной военной операции был убит Сергей Третьяков из деревни Колодозеро.
Как на своей странице в социальной сети рассказал глава Пудожского района Алексей Зубов, сегодня жители республики прощаются с Сергеем Третьяковым, погибшим на СВО.
«Искренние соболезнования родным и близким», — написал чиновник.
Отметим, в местном паблике ранее сообщали, что Третьяков проживал в деревне Колодозеро.
Напомним, 20 сентября в Петрозаводске похоронили убитого на СВО Сергея Прохорца.
Уроженец поселка Вирандозеро Беломорского района работал железнодорожником. С апреля 2023 года исполнял воинский долг в зоне специальной военной операции.
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