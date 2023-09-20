Жители Пудожского района проводят в последний путь земляка, погибшего на СВО

Во время специальной военной операции был убит Сергей Третьяков из деревни Колодозеро.

Как на своей странице в социальной сети рассказал глава Пудожского района Алексей Зубов, сегодня жители республики прощаются с Сергеем Третьяковым, погибшим на СВО.



«Искренние соболезнования родным и близким», — написал чиновник.



Отметим, в местном паблике ранее сообщали, что Третьяков проживал в деревне Колодозеро.



Напомним, 20 сентября в Петрозаводске похоронили убитого на СВО Сергея Прохорца.

Уроженец поселка Вирандозеро Беломорского района работал железнодорожником. С апреля 2023 года исполнял воинский долг в зоне специальной военной операции.