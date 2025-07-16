Жители Рабочеостровска решили воссоздать музей лесопильного завода

Энтузиасты реставрируют старые фотографии и документы, оформляют новые стенды и записывают воспоминания ветеранов предприятия.

В поселке Рабочеостровск Кемского района активные жители возрождают музей, посвященный лесозаготовительному производству. Энтузиасты объединились в сообщество «Сохраним историю вместе» и собирают архивные материалы. Среди них фотографии, документы и воспоминания ветеранов.

Как рассказала председатель Совета Рабочеостровского поселения Наталья Шнитова, особое место в исследованиях занимает история Зои Рябовой. В 1980-х годах она организовала в местной школе комнату Боевой и трудовой славы. Именно ее усилиями в 1988 году был открыт музей Трудовой славы Кемского лесопильного завода.

Сейчас музей решили возродить и это общее дело объединило многих жителей поселка, для которых важно сохранить историческую память. Среди них – Светлана Пилипенко, педагог дополнительного образования Рабочеостровской школы и руководитель школьного музея «Поморские мотивы».

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Большую поддержку также оказывает глава поселения Сергей Жук: помогает сканировать архивные фотографии музея лесозавода и делает фотокопии на стенд. А директор местного дома культуры Марина Поточкина в сложные времена сделала всё возможное для сохранения архивных материалов.

«Для жителей поселения этот музей - настоящее сокровище. Каждый экспонат, каждая фотография - это живой голос из прошлого, возможность услышать и сохранить истории простых рабочих, чей ежедневный труд создавал экономическую мощь нашего края. Когда молодежь видит эти скромные, но такие ценные свидетельства эпохи, история перестает быть абстрактным понятием из учебников - она становится осязаемой и близкой», - добавила председатель Совета Наталья Шнитова.

Пока все экспонаты временно хранятся в школе. Но уже в сентябре, в День работников леса, в Рабочеостровске планируют торжественно открыть обновленную экспозицию.