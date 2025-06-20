Жители Рабочеостровска высадили сосны в местном парке

В экологической акции приняли участие не только взрослые, но и маленькие жители поселка.

Саженцы сосны в парке «Аллея» высадили в поселке Рабочеостровск Кемского района. Инициаторами выступили местные власти и активные жители, среди них председатель Совета депутатов поселения Наталья Шнитова. Вместе с ней и главой Рабочеостровска Сергеем Жуком в акции приняли участие не только взрослые, но и воспитанники детского сада № 1 «Ёлочка».

— Озеленение — это не просто посадка деревьев, это вклад в будущее наших детей. Особенно приятно, что сегодня с нами работали малыши из детского сада. Важно с ранних лет прививать им любовь к природе и ответственность за окружающий мир. Спасибо администрации за поддержку, а всем участникам — за труд и энтузиазм! Надеюсь, что эта аллея станет любимым местом отдыха для жителей Рабочеостровска, — поделилась Наталья Шнитова.

Участники акции высадили несколько десятков молодых сосен, которые в будущем станут частью обновленной зеленой зоны.

Напомним также, что в этом году в Рабочеостровске планируется обустроить еще одну детскую площадку. Этот проект ТОС «Рассвет» стал одним из победителей республиканского конкурса и получит поддержку из регионального бюджета.