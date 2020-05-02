Жители района Карелии по телефону могут пожаловаться на нарушение самоизоляции

В Питкярантском районе начала работу горячая линия для жителей, которые готовы сообщать о нарушениях приезжими режима самоизоляции.

"На базе ЕДДС Питкярантского района начала работу горячая линия по вопросам нарушения режима изоляции приезжими. Звоните!" - сообщается в паблике "Питкярантский район".

Телефоны 8(8142) 44-59-29, 8(81433) 4-34-37, 8(964) 317-50-91.

Напомним, на 3 мая диагноз COVID -19 был подтвержден еще у троих жителей поселка Салми в Питкярантстком районе. Все они из одного круга контактов. Таким образом, число инфицированных в этом небольшом поселке увеличилось до 8 человек. Накануне Минздрав Карелии отправил в Салми бригаду медиков.