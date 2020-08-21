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Жители района Карелии просят власти отремонтировать мост, чтобы школьники не упали в зловонную реку (ВИДЕО)

Новости. Общество
15:49, 22 Августа 2020
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В Кемскойм районе местные жители попросили власти отремонтировать мост у школы №2.

В паблике "Общественный контроль Кемь" опубликовано видео, на котором запечатлен с старый покосившийся мост.

"Уважаемая администрация, а так же глава администрации Кемского района Петров Дмитрий Александрович, посмотрите, в каком состоянии находится мост у школы №2. Там ходят люди, а в первую очередь школьники, которые легко могут поскользнуться и упасть в зловонную реку Пуэтку. Мамочки с колясками с трудом помещаются и проезжают там. Что должно там случиться, чтобы власти зачесались и хоть что-то сделали?" - говорится в сообщении паблика.

Ранее жители Кеми сняли фильм, как в их городе рабочие разрыли дороги и бросили все.

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Комментарии

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кир
2020-08-22 16:06:28
Не надо чинить. Они достойны только такой жизни со зловонной рекой.
Гость
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