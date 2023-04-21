Жители района на юге Карелии попадут на физиопроцедуры

В июле после длительного простоя откроется физиокабинет в Олонецкой районной больнице.

Об этом сообщил руководитель Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По словам министра, жители Олонца и района обращались к нему и к главному врачу Олонецкой ЦРБ с просьбой восстановить физиокабинет.

«Физиотерапевтический кабинет после длительного простоя готовится к открытию», — заявил глава карельского Минздрава.

Физиокабинет капитально отремонтировали: заменили всю электропроводку, полы, двери, окна, покрасили потолки и стены. Ведётся монтаж нового оборудования, сборка и установка мебели.

В начале июля кабинет вновь начнёт работать, уточнил Михаил Охлопков.