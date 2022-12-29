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Жители района в Карелии жалуются на мусор и снежную кашу

Новости. Общество
13:40, 30 Декабря 2022
фото: © Валентина Чёрная

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Жители Медвежьегорского района Карелии в соцсети обращают внимание властей на коммунальные проблемы.

В паблике «Медвежьегорск Online» опубликованы сообщения жителей района, недовольных работой коммунальных служб. 

«Пиндуши, администрация, с наступающим Новым годом, когда закончится этот беспредел? Улица Гагарина 6 - красота!» - говорится в одном из постов. 



«Завтра Новый год. А в некоторых местах Медвежьегорска уборка снега произведена недостаточно хорошо. Пока не идет снег, можно было воспользоваться моментом и подчистить получше. У железнодорожного вокзала каша, во дворе у дома №22 по улице Горького каша, по улице Советской уборка снега оставляет желать лучшего», - сказано в другом сообщении. 

Ранее глава Петрозаводска показал на графике, как хорошо убирают город от снега. 

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