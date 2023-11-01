Жители районов Петрозаводска рассказали о своем отношении к транспортной реформе

Инна Колыхматова провела встречи в отдаленных районах города.

Врио мэра Петрозаводска Инна Колыхматова рассказала о встречах с жителями различных районов города, где, помимо прочих, поднимался вопрос о транспортной реформе. После Сулажгорского кирпичного завода глава города встретилась с жителями Птицефабрики.

«На встрече жители Птицефабрики рассказали о произошедших изменениях — теперь они ездят на концерты и в аптеку, возят детей на занятия и в театры, не опасаясь простоять на остановке по несколько часов. Поступили предложения по улучшению работы новых автобусов — обязательно их проанализируем и постараемся внедрить, — написала Инна Колыхматова на своей странице, а соцсети. — Жители Птицефабрики всецело поддержали нашу инициативу по защите транспортной реформы. Такие встречи наглядно показывают, что произошедшие изменения нужны горожанам, они улучшают качество жизни».

Глава города призвала всех неравнодушных петрозаводчан перейти на портал «Активный горожанин» и поддержать инициативу для защиты позитивных изменений и продолжения транспортной реформы.

"Ссылка на инициативу: https://vk.cc/cs2LIo . Напоминаю, что для бесперебойного доступа к порталу «Активный горожанин» необходимо пользоваться браузерами с российскими сертификатами безопасности связи – «Атом» и «Яндекс Браузер», - написала Инна Колыхматова.