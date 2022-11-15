Жители райцентра Карелии боятся лишиться единственной бани

В Медвежьегорске закрывают единственную баню в городе.

Собственник городской бани заявил о ближайшем закрытии единственного социального объекта такого рода в городе. Об этом говорится в сообщении паблика «НЕдепутат. Медвежьегорск».



«Руководителей районной администрации похоже не интересует судьба социального объекта. Кто тогда будет выполнять в городе эту функцию? Может «дорогой» глава пригласит жителей к себе помыться и попариться?» - сообщается в паблике.



Отметим, подробно возможные причины этого события изложены в статье нашего партнера, «Московского Комсомольца в Карелии».