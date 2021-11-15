890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Росгвардия Карелии ищет желающих поехать в Чечню 9
21.12.2021 18:40
Жителей Петрозаводска просят принять участие в онлайн-опросе о деятельности Петросовета 4
21.12.2021 17:20
Президент России заморозил накопительную часть пенсий до 2024 года 2
21.12.2021 22:30
Семьи Перевалки напряглись, когда жительница Петрозаводска рассказала в соцсети об изменах соседа 26
21.12.2021 16:17

Жители райцентра Карелии остались без отопления после капремонта их дома

Новости. Общество
13:56, 22 Декабря 2021

Новости партнеров

В Сегеже подрядчик устранил нарушения при ремонте кровли и замене системы теплоснабжения в жилом доме после вмешательства прокуратуры республики.

В прокуратуру Сегежского района поступило коллективное обращение жильцов многоквартирного дома. Люди жаловались на протечку кровли и отсутствия теплоснабжения после капремонта. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Проверка показала, что в доме проводится капитальный ремонт фасада, фундамента, кровли, инженерных систем. В результате допущенных подрядной организацией просчетов при ремонте кровли и замене системы теплоснабжения был причинен вред имуществу жильцов, в многоквартирном доме отсутствует отопление.

Прокуратура внесла руководителю подрядной организации представление об устранении нарушений закона. Оно было рассмотрено и удовлетворено. В результате пять виновных в некачественном ремонте были привлечены к дисциплинарной ответственности. Кровлю отремонтировали, подача отопления в многоквартирный дом была восстановлена. Подрядная организация обязалась возместить весь ущерб, причиненный имуществу граждан.

Ситуация находится на контроле прокуратуры района.

Ранее сообщалось, суд в Карелии заставил поселковую администрацию отремонтировать разрушающееся здание очистных.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.12.2021, 12:06
В Карелию идут морозы до минус 30 градусов
15.12.2021, 16:57
Стало известно, кто займет место уволившегося замглавы Петрозаводска
17.12.2021, 14:46
Жительница Петрозаводска зарезала сожителя с любовницей прямо в постели
16.12.2021, 18:11
В поселке Карелии разразился скандал на публичных слушаниях
18.12.2021, 16:17
Автомобили раскидало по дороге после жесткого ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
17.12.2021, 07:15
Уборку дорог Петрозаводска от снега поручат государственному предприятию

Чтиво

21.12.2021 15:41
Личное мнение
«Прославляющим Отечество» выплатят по 150 тысяч 15
Номинантов на высшую литературную премию Карелии определят московские поэты, прозаики, публицисты и критики. 
Местному самоуправлению в России посвящается 13
17.12.2021 15:57
«От своих решений не отказываюсь» 23
15.12.2021 14:38
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»