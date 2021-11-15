Жители райцентра Карелии остались без отопления после капремонта их дома

В Сегеже подрядчик устранил нарушения при ремонте кровли и замене системы теплоснабжения в жилом доме после вмешательства прокуратуры республики.

В прокуратуру Сегежского района поступило коллективное обращение жильцов многоквартирного дома. Люди жаловались на протечку кровли и отсутствия теплоснабжения после капремонта. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Проверка показала, что в доме проводится капитальный ремонт фасада, фундамента, кровли, инженерных систем. В результате допущенных подрядной организацией просчетов при ремонте кровли и замене системы теплоснабжения был причинен вред имуществу жильцов, в многоквартирном доме отсутствует отопление.

Прокуратура внесла руководителю подрядной организации представление об устранении нарушений закона. Оно было рассмотрено и удовлетворено. В результате пять виновных в некачественном ремонте были привлечены к дисциплинарной ответственности. Кровлю отремонтировали, подача отопления в многоквартирный дом была восстановлена. Подрядная организация обязалась возместить весь ущерб, причиненный имуществу граждан.

Ситуация находится на контроле прокуратуры района.

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