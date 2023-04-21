Дом для переселенцев из аварийки в Карелии вызвал вопросы у пользователей соцсетей

Дом, построенный в Беломорске по программе расселения аварийного жилья, не вызвал радости у местных жителей.
В Беломорске завершилось строительство дома для переселенцев из ветхого фонда. Об этом сообщил Минстрой Карелии.
«В Беломорске завершили строительство 132-квартирного дома для расселения аварийного жилья», – сообщается в паблике министерства с социальной сети. – «На этой неделе местная администрация начнет приемку квартир у застройщика, а в конце июня планирует приступить к вручению ключей новоселам».
Но вид нового дома не впечатлил подписчиков паблика Минстроя. Чем недовольны люди, знает «Фактор News».
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