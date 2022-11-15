Жители райцентра на западе Карелии остались без воды из-за аварии на сетях

В среду, 14 декабря, водоснабжение прервалось в домах на четырех улицах города Суоярви.

В среду, 14 декабря, в 11.00 прекратилась подача холодной воды в дома по улицам Октябрьская, Первомайская, Гагарина и Советская города Суоярви, сообщили власти этого района Карелии.



Причина — устранение утечки на трубопроводе. Когда воду вернут жителям райцентра, пока неизвестно.



Напомним, ранее, 2 декабря, не было отопления в восьми жилых домов по улице Ленина в Суоярви.



Как нашему изданию пояснили местные чиновники, тепло перестало поступать в дома из-за ремонтных работ. Подрядчик прокладывает новые сети.



24 ноября в жилых зданиях на улице Ленина также отсутствовало отопление.



Отметим, тепло в квартирах жителей Суоярви пропадает из года в год. Подробно об этом «Столица на Онего» писала в статье «Теплотрасса с сюрпризом».