Жители России все чаще пользуются услугами обмена квартир. Узнаем: как работает в Петрозаводске?

Сделки с недвижимостью по договорам мены не очень популярны, они составляют лишь 10% от всех операций с квартирами. Но иногда гораздо выгоднее поменяться жилплощадью, чем продавать и покупать.

Специалисты агентства недвижимости Баренц Групп рассказали о том, каким образом проходят подобные сделки.

Для сделок по договорам мены действуют в основном те же правила, что и по договорам купли-продажи. То есть если обмениваются квартиры стоимостью более 1 млн руб., приобретенные меньше трех лет назад, то придется заплатить подоходный налог 13%.

Точно так же нужно регистрировать договор в Росреестре. Как и при ДКП, требуется согласие супругов на совершение сделки и тоже не разрешается ухудшать жилищные условия ребенка, если он в результате ДМ переезжает с одной жилплощади на другую.

Но найти того, кого устроит ваша квартира и чья жилплощадь при этом понравится вам, непросто.

Поэтому, зачастую люди выбирают сделку по купле-продаже своей недвижимости при одномоментной покупке понравившегося варианта.

Одновременная продажа старой и покупка новой квартиры

Продажа старой и покупка новой квартиры одновременно — распространенный обмен на рынке вторичного жилья. Такое действие подразумевает под собой юридическое понятие — «альтернативная сделка». Благодаря такой сделке решают многие жизненные проблемы. Оформляется она договором купли-продажи.

Преимущества сделки

Одновременный обмен старой квартиры на новую предусматривает получение таких выгод:

Возможность оставаться дома до переезда. Не нужно снимать жилье, оформлять временную регистрацию при необходимости.

Экономия времени — пакет документов для продажи и купли необходим одинаковый

Снижение риска потери денег — сделки проходят в один период, поэтому финансы не успевают обесцениться!!!

Провести альтернативную сделку самостоятельно сложно. Поэтому лучше обратиться к риелторам.

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