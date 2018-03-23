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Новости. Общество
20:40, 23 Марта 2018

Жители России выбрали названия для новых видов оружия

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Министерство обороны завершило всенародный конкурс по выбору названий для трех систем российского стратегического вооружения.

В четверг, 22 марта Интернет-голосование на сайте Минобороны за выбор названия для новейшего российского вооружения вышло на финишную прямую, сообщила "Российская газета". Для крылатой ракеты неограниченной дальности, боевого лазерного комплекса и беспилотного подводного аппарата определились по три лидирующих названия.

В итоге в оружейном голосовании победили "Пересвет", "Буревестник" и "Посейдон". При этом боевой лазерный комплекс имел шансы быть названным "Василиском" или "Бликом". Но на финальной стадии "Пересвет" значительно опередил своих соперников, набрав 95,5 тысячи голосов (у ближайшего преследователя "Василиска" - 71,6 тысячи голосов).

Беспилотный подводный аппарат, оснащенный ядерной энергетической установкой, отныне называется "Посейдоном". За это название проголосовали более 154 тысяч интернет-пользователей. На втором месте финишировала "Аврора", у этого варианта в копилке почти 136 тысяч голосов. Третье место оказалось за названием "Прибой" (127,6 тысяч голосов).

Самая жаркая борьба развернулась за название для крылатой ракеты с малогабаритной ядерной установкой. Все три варианта - "Буревестник", "Пальмира" и "Сюрприз" - до самого финала голосования имели примерно равные шансы на победу. Вариант "Пальмира" предложил глава Чечни Рамзан Кадыров, вспомнивший про бои с террористами за сирийскую Пальмиру. Долгое время именно это название лидировало. Но в итоге за "Пальмиру" проголосовали 720 тысяч респондентов, а за "Буревестник" - более 748 тысяч интернет-пользователей. Третий финалист - "Сюрприз" - получил 708 тысяч голосов.

"Названия новых образцов российского оружия очень удачные и подчеркивают сферу их применения и особенности именно этого вида оружия", - прокомментировал итоги голосования отвечающий в военном ведомстве за закупки вооружения замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что в ходе голосования интернет-пользователи оставили более 7,6 млн своих предпочтений. Напомним, сам конкурс был объявлен 1 марта, сразу после выступления президента РФ Владимира Путина с Посланием Федеральному Собранию. Глава государства, представив новые разработки в оборонной отрасли, названия для них предложил придумать всем россиянам. В тот же день на сайте Минобороны был запущен сервис для сбора предложений.

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