Жители Сайнаволока записали видеообращение к петрозаводчанам

Активисты просят жителей карельской столицы поддержать проект благоустройства парка «Каменный ручей».

Парк «Каменный ручей» — один из лидеров онлайн-голосования, которое проходит по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Инициативная группа жителей, которая вместе с ландшафтными дизайнерами разработала концепцию благоустройства парка, очень надеется на победу. И просит петрозаводчан, еще не сделавших свой выбор, в оставшиеся до окончания голосования дни поддержать «Каменный ручей».

Видеоролик об этом активисты разместили в паблике «Мой Сайнаволок» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые петрозаводчане, мы просим поддержать наш проект «Экопарк «Каменный ручей». Это одно из прекраснейших мест в черте нашего города. И очень много людей круглый год отдыхают на нашем берегу», — сказала местная жительница Светлана Дубик.

Авторы идеи хотят сделать в парке круговой маршрут с освещением, пешеходными дорожками, смотровыми площадками, зоной для спорта и семейного отдыха.

«Я обращаюсь ко всем петрозаводчанам. Вы знаете, в городе очень много красивых мест и одно из них — это наш Сайнаволок. Мы стремимся к тому, чтобы сделать это место еще более красивым, еще более уютным», — пояснила жительница Нового Сайнаволока Наталия Клепова.

Активисты подчеркивают, что парк популярен среди жителей разных районов города. Если инициатива воплотится в жизнь, то в карельской столице появится комфортная, безопасная и ухоженная территория для отдыха у воды.

«Я хочу попросить вас поддержать своим голосом парк «Каменный ручей», потому что это место для отдыха не только жителей Ключевой, но и жителей всего города Петрозаводска», — добавила петрозаводчанка Екатерина Брантова.

Напомним, что онлайн-голосование за общественные территории проходит по 12 июня включительно. Сделать свой выбор можно на портале обратной связи, авторизировавшись через Госуслуги. В Петрозаводске три территории, которые получат наибольшую поддержку, будут благоустроены в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».