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Жители самой веселой деревни в Карелии не хотят видеть у своих домов туристические объекты

Новости. Общество
10:17, 21 Сентября 2023
фото: © Центр народного творчества Республики Карелия / ВК

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В Киндасово пройдут общественные слушания по строительству в деревне объектов для туристов.

Как пишет «МК в Карелии», 23 сентября, жители деревни Киндасово, прославленной фестивалем сельского юмора, выскажут свое мнение на общественных слушаниях об изменениях, позволяющих строить заведения для туристов вблизи жилых домов. Активисты переживают из-за того, что бизнес хочет добиться перевода части территории деревни в зону, позволяющую строительство мест отдыха для приезжих.

«Это тоже индивидуальное жилищное строительство, но с бонусами. На них условно разрешено заниматься предпринимательством, рекреацией и прочим. То есть ваш сосед может вдруг решить сделать из своего дома кафе или гостиницу - и всё будет в рамках закона», – объяснили активисты.

О том, как в Киндасово борются с предпринимателями, развивающими туристический бизнес, читайте в «МК в Карелии».

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