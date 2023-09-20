Жители самой веселой деревни в Карелии не хотят видеть у своих домов туристические объекты

В Киндасово пройдут общественные слушания по строительству в деревне объектов для туристов.

Как пишет «МК в Карелии», 23 сентября, жители деревни Киндасово, прославленной фестивалем сельского юмора, выскажут свое мнение на общественных слушаниях об изменениях, позволяющих строить заведения для туристов вблизи жилых домов. Активисты переживают из-за того, что бизнес хочет добиться перевода части территории деревни в зону, позволяющую строительство мест отдыха для приезжих.

«Это тоже индивидуальное жилищное строительство, но с бонусами. На них условно разрешено заниматься предпринимательством, рекреацией и прочим. То есть ваш сосед может вдруг решить сделать из своего дома кафе или гостиницу - и всё будет в рамках закона», – объяснили активисты.

О том, как в Киндасово борются с предпринимателями, развивающими туристический бизнес, читайте в «МК в Карелии».