Жители Сегежи и окрестностей останутся без света

Жителей Сегежского округа предупреждают о временных отключениях электроэнергии с сегодняшнего дня по 12 октября.

С сегодняшнего дня по 12 октября в Сегежском округе возможны кратковременные отключения электричества. По данным администрации округа, это связано с ремонтными работами на энергообъектах района.

— Прионежская сетевая компания продолжает плановые ремонтные работы на энергообъектах в районах Карелии.[...] АО «ПСК» также информирует, что временные отключения электроэнергии, связанные с ремонтными работами, согласованы с муниципальными властями, — рассказали в администрации.

Временные отключения возможны:



7 октября с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улица Антикайнена (дома 13/1, 13/2, 15/2).

7 октября с 9.00 до 13.00. Поселок Пертозеро: улицы Набережная (дома 14-28), Строителей.

С 8 по 10 октября с 9.30 до 15.00. Поселок Идель: улицы Славная, Советская.

