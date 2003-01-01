Реклама на сайте
В надежные руки: что заставило жильцов дома на Древлянке сменить домофонную компанию
01 октября, 08:20
В Петрозаводске свили «Гнездышко» для будущих родителей
29 сентября, 19:00
Многодетные мамы запустили в Петрозаводске стендап шоу
28 сентября, 14:15
Жители Сегежи и окрестностей останутся без света
Сегодня 09:50 Общество
Жителей Сегежского округа предупреждают о временных отключениях электроэнергии с сегодняшнего дня по 12 октября.

фото: © Пресс-служба АО «Прионежская сетевая компания»

С сегодняшнего дня по 12 октября в Сегежском округе возможны кратковременные отключения электричества. По данным администрации округа, это связано с ремонтными работами на энергообъектах района.

— Прионежская сетевая компания продолжает плановые ремонтные работы на энергообъектах в районах Карелии.[...] АО «ПСК» также информирует, что временные отключения электроэнергии, связанные с ремонтными работами, согласованы с муниципальными властями, — рассказали в администрации.

Временные отключения возможны:

7 октября с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улица Антикайнена (дома 13/1, 13/2, 15/2).
7 октября с 9.00 до 13.00. Поселок Пертозеро: улицы Набережная (дома 14-28), Строителей.
С 8 по 10 октября с 9.30 до 15.00. Поселок Идель: улицы Славная, Советская.

Ранее мы рассказывали, что Прионежская сетевая компания рассказала о плановых отключениях электричества на неделе 

