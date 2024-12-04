Жителям Сегежи показали полный ПУХТО

Значение забавной аббревиатуры раскрыли в соцсети.

«А вы знаете, что вот этот большой контейнер, в который вы выбрасываете крупногабаритный мусор, называется ПУХТО? Вот теперь знайте!», — пост с этими словами и фотографией появился в сообществе Сегежские Будни | Сегежа | Карелия.

Как объяснили в источнике, контейнер ПУХТО — это один из способов упрощения погрузки и разгрузки ТБО (твердых бытовых отходов).

Аббревиатура «ПУХТО» расшифровывается как «пункт утилизации и хранения твердых отходов». В такой контейнер можно загружать как обычный бытовой мусор, так и тяжелый крупногабаритный груз.

На фото — переполненный ПУХТО в Сегеже, 2023 год.