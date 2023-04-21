Жители села в Карелии не смогли добиться отмены запрета на лов рыбы сетями на своем озере

Любительский лов рыбы сетями на озере Ведлозеро остается запрещенным, несмотря на протест местного населения.

Как пишет «Московский комсомолец в Карелии», жителям села Ведлозеро не удалось убедить Рабочую группу по внесению изменений в Правила рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна принять предложение местного населения. По словам сельских активистов, оно заключалось в том, чтобы разрешить для проживающих на территории Ведлозерского поселения ставить на озере Ведлозеро одну одностенную сеть длиной не более 50 метров и высотой не более 3 метров для осуществления традиционного любительского лова рыбы. Сейчас любительский сетной лов на Ведлозере запрещен полностью.

Подробности знает «МК в Карелии».