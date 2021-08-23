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Жители села в Карелии опасаются, что разваливающийся мост рухнет до начала ремонта

Новости. От читателей
06:40, 24 Августа 2021
фото: Юлия Реук

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В селе Деревянное Прионежского района больше года ждут ремонта аварийного моста через реку Деревянка.

Жители села Деревянное прислали в редакцию «Столицы на Онего» фото разваливающегося моста. Он давно небезопасен для пешеходов. При этом по нему продолжают ездить грузовые автомобили и лесовозы.

«Жители села год уже получают отписки. Из министерства транспорта пишут, что документы на ремонт моста на экспертизе. Где эта экспертиза? Мы поедем и будем дежурить круглосуточно под дверью эксперта, сколько можно издеваться над людьми?» - пишут жители села, уставшие ждать ремонт.

По информации Минтранса Карелии, данный мост через реку Деревянка - объект федерального значения, он находится в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Кола».

«Вопрос по состоянию моста через реку Деревянка прорабатывался Минтрансом РК совместно с ФКУ Упрдор «Кола». В настоящее время проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта моста проходит государственную экспертизу. Строительно-монтажные работы будут начаты после получения положительного заключения экспертизы. До начала работ по капитальному ремонту ФКУ Упрдор «Кола» проводит мониторинг состояния мостового сооружения. Безопасность движения по мосту обеспечивается соблюдением Правил дорожного движения», - сообщили жителям Деревянного в Минтрансе республики, не уточняя конкретную дату начала ремонта.

Ранее сообщалось, в Карелии разваливается мост, где снималась комедия «Любовь и голуби».

 

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Комментарии

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User
2021-08-24 09:29:02
А что же депутат, "решающая проблемы республики"? Всё сказки сказывает, да пляски пляшет?
Кеша
2021-08-24 09:56:34
User, и верно ! Вот почему молчит детупат ПИВНЕНКО ? Где она опять ????
Кеша
2021-08-24 07:24:15
Так и упадёт , губернатор и Ко по нему же не ездит .
Гость
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