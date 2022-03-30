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Жители села Ведлозеро в Карелии обеспокоены работой канализационно-очистной станции

Новости. Общество
10:04, 20 Апреля 2022
фото: Озеро Ведлозеро © Правительство Карелии

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Сельским активистам пообещали обеспечить доступ к результатам анализов стоков.

Жители старинного карельского села Ведлозеро обеспокоены состоянием воды в одноименном озере. В последние два года в его центральных заливах были проведены научные исследования, которые свидетельствовали о том, что вода непригодна для питьевых нужд.

Как считают местные жители, одна из причин этого — ненадлежащая работа канализационно-очистной станции. По словам сельской активистки Натальи Антоновой, каждую весну в Ведлозере ощущается стойкий запах канализации.

Представители Пряжинской компании по обслуживанию муниципальным имуществом, которые встречались с ведлозерской общественностью, утверждают, что ручаются за работу К. С. По их данным, мощности оборудования станции задействованы всего на 30% и перерабатывают лишь 30 кубометров сточных вод в сутки вместо возможных ста. Кроме того, в Ведлозере теперь есть своя ассенизаторская машина, которая регулярно откачивает канализационное содержимое на улицах Первомайская, Промышленная, Ведлозерская, Школьная, а также в Савинове и Крошнозере после чего привозит стоки в КОС для очистки.

«Анализы на выходе к реке берутся один раз в год весной, во время максимального половодья. По стандартам должны браться раз в два месяца, но в районе запущено целых шесть КОСов, и только на анализы предприятию нужно было бы почти 3 миллиона рублей в год. Поэтому ограничиваются взятием анализов воды разом в календарный год», — констатировала Наталья Антонова на страницах свежего номера газеты «Ведлозерские окна», которую выпускает сельский актив.

Как рассказала Антонова, членам актива удалось договориться с КУМИ, что оно обеспечит доступ общественности к результатам апрельских анализов сточной воды. Кроме того, общественников пропустят внутрь самой канализационно-очистной станции, чтобы они могли сами удостовериться в его полноценной работе.

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