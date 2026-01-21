Жители семи домов в центре Петрозаводска остались без холодной воды

Дорожники повредили водопровод и оставили без холодной воды жителей семи домов в центре столицы Карелии.
Коммунальщики выявили повреждение водопровода в районе Антикайнена, 5 и Максима Горького, 11. Причина — смещение колодца при очистке снега, пояснили они. Временно подача холодной воды приостановлена по адресам: ул. Максима Горького, 11, 11а, 13, 13а, 13б; ул. Антикайнена, 5, 7.
— Наши работники уже на месте и делают всё возможное, чтобы как можно быстрее восстановить водоснабжение, — отметили в РКС-Петрозаводск.
В 10:30 будет организован подвоз воды. Коммунальщики проят убрать автомобили со двора, чтобы автоцистерна смогла подъехать.
Завершить ремонт водопровода планируют до 20:00. Накануне, 21 января, больше 10 домов в районе Кукковка остались без холодной воды.